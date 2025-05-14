ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Namet Dana Kangal Sucuk 200g: 190 TL yerine 95 TL! (1 alana 1 bedava)
Lio Çizik Yeşil Zeytin 900g: 119 tl
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3kg: 107 tl
Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500ml: 42.90 tl
President Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400g: 119 tl
Lipton Altın Harman Demlik Poşet 100'lü: 90 tl
Nestle Fındık Kremalı Gofret 12'li: 65 tl
Namet Dana Kangal Sucuk 200g: 190 TL yerine 95 TL! (1 alana 1 bedava)
Pantene Onarıcı/Koruyucu Güçlü ve Parlak Şampuan 625ml: 129 tl
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri Ekonomik Paket 800g: 439 tl
Yüz Kesesi/Banyo Kesesi Çeşitleri: 59 tl
Adam Traş Kolonyası 400ml: 69,90 tl
Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı: 229 tl
Ne alırsan 50 tl
Teremyağ Kase 500g
Superfresh Mısır Konservesi 3x200g
Ülker Hoby 350g
Eti Sütlü Çikolata 100g
Ülker Çokomel Sade 15'li 180g
Ülker Albeni Kurabiyem 170g
Patiswiss Antep Fıstıklı Cookie 60g
Gedik Piliç Acılı Bonfile 200g