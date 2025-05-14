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Haberler Haberler ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK Marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşın cebini düşünen kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla büyük indirimleri müşterileriyle buluşturan ŞOK, 14 - 20 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler listesiyle avantajlı alışverişin kapılarını aralıyor. İşte ŞOK'un en son yayınladığı 14 - 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve kaçırılmayacak fırsatlar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:57
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ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Namet Dana Kangal Sucuk 200g: 190 TL yerine 95 TL! (1 alana 1 bedava)
Lio Çizik Yeşil Zeytin 900g: 119 tl
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3kg: 107 tl
Pınar Protein Kakaolu Laktozsuz Süt 500ml: 42.90 tl
President Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400g: 119 tl
Lipton Altın Harman Demlik Poşet 100'lü: 90 tl
Nestle Fındık Kremalı Gofret 12'li: 65 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Pantene Onarıcı/Koruyucu Güçlü ve Parlak Şampuan 625ml: 129 tl
Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri Ekonomik Paket 800g: 439 tl
Yüz Kesesi/Banyo Kesesi Çeşitleri: 59 tl
Adam Traş Kolonyası 400ml: 69,90 tl
Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı: 229 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Ne alırsan 50 tl
Teremyağ Kase 500g
Superfresh Mısır Konservesi 3x200g
Ülker Hoby 350g
Eti Sütlü Çikolata 100g
Ülker Çokomel Sade 15'li 180g
Ülker Albeni Kurabiyem 170g
Patiswiss Antep Fıstıklı Cookie 60g
Gedik Piliç Acılı Bonfile 200g



ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Haftanın Win Ürünleri
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500g: 62,50 tl
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 500g: 105 tl
Ülker Çikolata Meşhur Dubai Lezzeti 93g: 60 tl
Jacobs Selection 250g: 125 tl
Nive Men Deodorant Fresh Active/ Fresh Active Kadın 75 ml: 65 tl
Vernel Max Fresh Control Buz Serinliği/ Çiçek Ferahlığı 1320ml: 80 tl



ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Sineklik Çift Kanat 5 metre: 59,95 tl
Sinek Öldürücü Raket: 119 tl
Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu: 399 tl
Pilli Hareketli Dinozor: 199 tl
Kariyer Barbie Bebekleri: 249 tl
Oyun Hamurları: 75 tl
Metal Grafiti Yarış Arabası: 59,95 tl

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 14 - 20 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Çift Kişilik Pike: 299 tl
Tek Kişilik Pike: 259 tl
Klimalı Yastık: 199 tl
Kadın Terlik: 129 tl
Kadın Pijama Takımı: 349 tl
Piknik Hasırı: 299 tl
By Luxın Valiz Büyük Boy: 769 tl
By Luxın Valiz Orta Boy: 679 tl
By Luxın Valiz Küçük Boy: 579 tl

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