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Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 2025 | 15 bin personel alımı tercihler ne zaman bitecek? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 2025 | 15 bin personel alımı tercihler ne zaman bitecek? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 15 bin 342 sözleşmeli personel için tercih işlemleri devam ediyor. KPSS 2025/4 tercih kılavuzuna göre yapılan başvuruların ardından 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri alınacak. İşte tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:29 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 07:57
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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 2025 | 15 bin personel alımı tercihler ne zaman bitecek? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI 2025 | ÖSYM tarafından KPSS 2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 15 bin 342 personel alımı için tercih süreci başladı. Binlerce adayın başvurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

8 Mayıs'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL TERCİH KILAVUZU

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, başvurularını 2-8 Mayıs tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr", Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "yhgm.saglik.gov.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

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