CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ALES/2 BAŞVURU EKRANI | ALES başvuruları ne zaman başlıyor 2025? Nasıl başvuru yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES/2 BAŞVURU EKRANI | ALES başvuruları ne zaman başlıyor 2025? Nasıl başvuru yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer yolculuğunda önemli bir basamak olan ALES, yılda üç defa düzenlenerek lisansüstü eğitim hedefleyen adayların karşısına çıkıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı, yükseköğretim mezunları için hem akademik başvurularda hem de kamu kurumlarında değerlendirme kriteri olarak büyük önem taşıyor. Özellikle ALES/2 sınavı, bu yılın ikinci oturumu olması nedeniyle binlerce adayın gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Başvuru sürecinden sınav tarihine kadar her detayı titizlikle takip eden adaylar, sınav takvimini yakından incelemyi sürdürüyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman 2025? Nasıl başvuru yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES/2 başvuru ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALES/2 BAŞVURU EKRANI | ALES başvuruları ne zaman başlıyor 2025? Nasıl başvuru yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hayali kuranların en önemli duraklarından biri olan ALES, her yıl üç kez ÖSYM tarafından düzenleniyor. Bu sınava katılmak için bir lisans programından mezun olmak ya da mezuniyet aşamasında bulunmak gerekiyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra bazı akademik kadrolara yerleşmek için de temel kriterlerden biri olarak kabul ediliyor. Yılın ilk sınavı olan ALES/1'i kaçıran adaylar için umutlar ALES/2'ye çevrilmiş durumda. Gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı ALES/2 başvuru ve sınav tarihlerinde. Binlerce kişi takvimi yakından takip ediyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman 2025? Nasıl başvuru yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES/2 başvuru ekranı...

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

ALES/2 başvuruları 13 Mayıs Salı günü başlayacak. 21 Mayıs tarihine kadar sürecek başvuru süreci ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

ALES/2 geç başvuruları ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/2 başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Binlerce kişi tarafından takip edilen ALES/2 başvuru ekranı için aşağıdaki yazıya tıklayabilirsiniz.

ALES 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ALES/2 başvuru ücreti 750 TL olarak açıklandı.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik kariyer yolunda önemli bir eşik olan ALES'in 2025 yılı ikinci oturumu için geri sayım başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES/2), bu yıl 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, hem bilgi hem de zaman yönetimi açısından kendilerini hazır hissetmek için çalışmalarına hız verdi.

Sınavda, adayların hem sözel hem de sayısal becerilerini ölçmeye yönelik testler uygulanacak. Toplamda 100 sorudan oluşan sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakikalık (2,5 saatlik) bir süre tanınacak.

Sınava katılacak adayların büyük bir merakla beklediği sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile belgelerine ulaşabilecek.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe Osimhen'e talip!
DİĞER
ZTK FİNAL MAÇI HEYECANI! Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı | Şimdi ne olacak?
G.Saray'dan 2 yıldızına zamlı sözleşme!
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Osimhen'e talip! F.Bahçe Osimhen'e talip! 10:35
Knicks konferans finaline çok yakın! Knicks konferans finaline çok yakın! 10:32
F.Bahçe'den Sancho harekatı! F.Bahçe'den Sancho harekatı! 10:04
Beşiktaş’tan forvet hamlesi! Beşiktaş’tan forvet hamlesi! 09:30
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 09:08
F.Bahçe'de kaleci operasyonu! F.Bahçe'de kaleci operasyonu! 09:08
Daha Eski
Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 Bugünkü maçlar 13 Mayıs Salı 2025 08:16
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51