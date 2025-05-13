ALES/2 BAŞVURU EKRANI | ALES başvuruları ne zaman başlıyor 2025? Nasıl başvuru yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Akademik kariyer hayali kuranların en önemli duraklarından biri olan ALES, her yıl üç kez ÖSYM tarafından düzenleniyor. Bu sınava katılmak için bir lisans programından mezun olmak ya da mezuniyet aşamasında bulunmak gerekiyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra bazı akademik kadrolara yerleşmek için de temel kriterlerden biri olarak kabul ediliyor. Yılın ilk sınavı olan ALES/1'i kaçıran adaylar için umutlar ALES/2'ye çevrilmiş durumda. Gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı ALES/2 başvuru ve sınav tarihlerinde. Binlerce kişi takvimi yakından takip ediyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman 2025? Nasıl başvuru yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ALES/2 başvuru ekranı...

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

ALES/2 başvuruları 13 Mayıs Salı günü başlayacak. 21 Mayıs tarihine kadar sürecek başvuru süreci ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

ALES/2 geç başvuruları ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/2 başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Binlerce kişi tarafından takip edilen ALES/2 başvuru ekranı için aşağıdaki yazıya tıklayabilirsiniz.

ALES 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ALES/2 başvuru ücreti 750 TL olarak açıklandı.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik kariyer yolunda önemli bir eşik olan ALES'in 2025 yılı ikinci oturumu için geri sayım başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES/2), bu yıl 6 Temmuz 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, hem bilgi hem de zaman yönetimi açısından kendilerini hazır hissetmek için çalışmalarına hız verdi.

Sınavda, adayların hem sözel hem de sayısal becerilerini ölçmeye yönelik testler uygulanacak. Toplamda 100 sorudan oluşan sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakikalık (2,5 saatlik) bir süre tanınacak.

Sınava katılacak adayların büyük bir merakla beklediği sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile belgelerine ulaşabilecek.