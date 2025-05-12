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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 12 Mayıs 2025 tarihli 32898. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 12 Mayıs Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 08:12
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Resmi Gazete'de bugün! 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 12 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 12 Mayıs Pazartesi tarihli 32898. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Mayıs Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

12 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉12 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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