O Ses Türkiye 2025 şampiyonu Mert kimdir? O Ses Türkiye Mert Özer kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, 11 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan final bölümüyle şampiyonunu seçti.

Funda, Ertuğrul, Mert ve Polen'in son 4'e kaldığı, şampiyonluk için ise Funda ve Mert'in yarıştığı O Ses Türkiye 2025'te birinciliği Mert Özer kazandı.

O SES TÜRKİYE MERT ÖZER KİMDİR?

O Ses Türkiye'nin şampiyonu 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Mert Özer, sesiyle jüriyi ve izleyicileri etkiledi.

5-6 yaşından itibaren müziğe ilgi duyan Mert, birçok müzik okuluna başvurmasına rağmen çeşitli nedenlerle devam edemedi. Ancak tüm zorluklara rağmen ABD'nin dünyaca ünlü müzik okulu Berklee College of Music'ten burs kazandı. O Ses Türkiye sahnesine adım atan Mert, 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı hazırlayarak yarışmaya katıldı.

Ailesinin desteğiyle büyüyen genç yetenek, "Küçüklüğümden beri O Ses'i izliyorum" diyerek bu sahnenin onun için bir hayal olduğunu ifade etmişti.

Mert, jüri karşısına ilk çıktığında kendisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berklee okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım."