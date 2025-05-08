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Haberler Haberler Sözleşmeli öğretmen atama mülakata girecekler listesi 2025 | Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmen atama mülakata girecekler listesi 2025 | Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek 15 bin öğretmen için sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Bakanlık, 7 Mayıs itibarıyla sonuç ekranlarının erişime açıldığını duyururken mülakata girmeye hak kazanan öğretmen adayları, sonuçları MEB'in sonuç/sorgu sitesinden görüntüleyebilecek. İşte Sözleşmeli öğretmen atama mülakata girecekler listesi 2025 ve Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 08:38
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Sözleşmeli öğretmen atama mülakata girecekler listesi 2025 | Sözlü sınava girmeye hak kazananlar sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için beklenen duyuruyu paylaştı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmen adayları, MEB'in resmi sitesinde ilan edildi. 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin ardından adaylar, mülakata girmeye hak kazanıp kazanmadıklarını bakanlığın sonuç ekranından sorgulayabilecek.

2025 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKATA GİRECEKLER LİSTESİ

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihi daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla, sonuçların ilanından sonra gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"15 bin sözleşmeli öğretmen atamamız kapsamında, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmen adaylarımızın listesi yayımlandı. Bu kutsal mesleğe adım atmaya hazırlanan tüm adaylarımızın heyecanını yürekten paylaşıyor, her birine başarılar diliyorum. Sözlü sınavlara ilişkin yer ve tarih bilgileri en kısa sürede duyurulacak, tercih ve atama süreci ise sınavların tamamlanmasının ardından ilan edilecektir. Maarif ailemizi daha da güçlendirecek olan yeni yol arkadaşlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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