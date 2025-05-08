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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 8 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 8 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Mayıs 2025 tarihli 32894. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Mayıs Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 09:10
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Resmi Gazete'de bugün! 8 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Mayıs Perşembe tarihli 32894. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Mayıs Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– İstanbul'da Depreme Hazırlığın Artırılmasıyla İlgili Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

–– İSMEP Projesinin Ekonomik Etki Değerlendirmesiyle İlgili Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Hibe Anlaşması

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/145, 146)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/05/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32053] Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 5/5/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/32059] Sayılı Kararı

👉8 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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