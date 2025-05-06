Damat paçası böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, tarifi ve püf noktaları

Kayseri mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Damat Paçası Böreği, sadece yöre halkı tarafından değil, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki mutfaklarda da sıkça tercih edilen bir tat olarak dikkat çekiyor. Kayseri'nin geleneksel yemek kültürünün önemli bir parçası olan bu börek, özellikle düğünlerde ve özel günlerde sofraları süslüyor. İşte damat paçası böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

DAMAT PAÇASI BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER (6-8 KİŞİLİK):

Hamur İçin:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su (hamurun kıvamına göre azar azar eklenebilir)

1 yemek kaşığı sirke (hamuru gevrek yapar)

İç Harcı İçin:

300 gram orta yağlı kıyma

2 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz (isteğe bağlı, Kayseri'de bazen eklenir)

Sosu İçin:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Pul biber veya sumak (servis için)

YAPILIŞI:

Hamuru Hazırlama:

Unu derin bir kaba eleyin, ortasını havuz gibi açın. Yumurta, tuz ve sirkeyi ekleyin.

Ilık suyu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun (yaklaşık 10 dakika yoğurun ki pürüzsüz olsun).

Hamuru 8 eşit bezeye ayırın, üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika dinlendirin.

İç Harcı Hazırlama:

Bir tavada kıymayı orta ateşte kavurun, suyunu salıp çekene kadar pişirin.

İnce doğranmış soğanları ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Tuz, karabiber, pul biber ve isteğe bağlı cevizi ekleyin. Son olarak maydanozu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Yufkaları Açma:

Her bir bezeyi unlanmış zeminde oklava veya merdane ile ince (yaklaşık 40-50 cm çapında) yufkalar halinde açın.

Açılan yufkaları temiz bir bez üzerinde hafifçe kurumaya bırakın (çok kurutmayın, esnek olmalı).

Böreği Şekillendirme:

Bir yufkayı tezgaha serin, üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.

Yufkanın bir kenarına şerit halinde iç harçtan koyun ve yufkayı rulo şeklinde sarın.

Ruloyu yağlanmış yuvarlak bir fırın tepsisinin ortasından başlayarak spiral şeklinde sarın.

Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye spiralin devamı olarak ekleyin.

Sos Hazırlama ve Pişirme:

Yoğurt, yumurta, eritilmiş tereyağı ve tuzu bir kapta çırpın.

Bu sosu böreğin üzerine eşit şekilde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, börek altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.

Servis:

Böreği dilimleyerek sıcak veya ılık servis edin. Üzerine pul biber veya sumak serperek sunabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI:

Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Sirke, hamurun gevrekliğini artırır ve açılmasını kolaylaştırır.

Yufkaları çok ince açmaya özen gösterin, ancak yırtılmamasına dikkat edin. Un serperek yapışmasını önleyin.

İç harcı sıcakken yufkaya koyarsanız, yufka yırtılabilir. Mutlaka soğutun.

Yoğurtlu sosu böreğin her yerine eşit dağıtın ki her dilim lezzetli olsun.

Fırının performansına göre pişirme süresini kontrol edin. Böreğin üstü kızarmalı ama kurumamalı.

Hamuru dinlendirmek, açılmasını kolaylaştırır ve elastik bir yapı kazandırır.

Ceviz eklemek Kayseri'de sıkça kullanılan bir yöntemdir, lezzeti zenginleştirir.

DAMAT PAÇASI BÖREĞİ HAKKINDA

Adındaki "damat" kelimesi, bu böreğin tarihsel kökenlerine dayanıyor ve geleneğe göre, yeni evlenen damatlara ikram edilmesi bekleniyor. Damat Paçası Böreği, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul ediliyor ve düğünlerde bu anlamlı ikram, hem gelin hem de damat için hayırlı bir başlangıç olarak görülüyor.

Kayseri'de damat paçası böreği, yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir miras. Bu gelenek, nesilden nesile aktarılırken, yerel halkın misafirperverliğini ve mutfak kültürünü en güzel şekilde gözler önüne seriyor. Kayseri'nin mutfağındaki bu özel lezzet, sadece damatlara değil, tüm sevdiklere bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle sunuluyor.