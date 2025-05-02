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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 2 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 2 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 2 Mayıs 2025 tarihli 32888. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 2 Mayıs Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 09:29
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Resmi Gazete'de bugün! 2 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Mayıs Cuma tarihli 32888. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Mayıs Cuma Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉2 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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