2 Mayıs Cuma okullar tatil mi? | Bugün okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise ders yapılacak mı?

2 Mayıs Cuma okullar tatil mi? | 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalıydı. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları da 1 Mayıs günü kapalıydı. Birçok çalışan, İşçi Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle Cuma günü de izin kullanarak bayramı hafta sonu tatili ile birleştirdi. Öğrenciler ise kendilerine de Cuma günü tatil olup olmadığını merak ediyor.

BUGÜN OKUL VAR MI? 2 MAYIS CUMA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı eğitim-öğretim takvimine göre 2 Mayıs 2025 cuma günü resmi tatil değil. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için okullar perşembe günü kapalıydı ancak 2 Mayıs Cuma günü okullar açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE DERS YAPILACAK MI?

2 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders işlenecek. 2 Mayıs resmi tatil olmadığından, bugün okullar açık olacak ve müfredata uygun şekilde ders işlenecek.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Tıpkı 1 Mayıs'ta olduğu gibi, 19 Mayıs Pazartesi günü de okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile devlet daireleri kapalı olacak.