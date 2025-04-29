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Haberler Haberler İOKBS sonuçları ne zaman 2025? | Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS sonuçları ne zaman 2025? | Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği bursluluk sınavı, 27 Nisan Pazar günü yapıldı. Maddi durumu yetersiz olan binlerce başarılı öğrenciye sağlanacak burs desteği için sınava giren adaylar ve velileri, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 İOKBS sonuç açıklanma tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 09:56
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İOKBS sonuçları ne zaman 2025? | Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN 2025? | Bursluluk sınavı olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine uygulanan sınavda, başarılı olan ve hanesinin maddi geliri belirli bir düzeyin altında olan öğrencilere burs ödenecek. Her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan İOKBS'ye katılan öğrenciler, arama motorlarında 'İOKBS sonuçları ne zaman 2025? | Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimine göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınava katılan, başarılı olan ve gerekli koşulları sağlayan adaylara burs ödemesi yapılacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI İÇİN GELİR NE KADAR OLMALI?

Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir.

2025 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

MEB bursu Ocak-Haziran 2025 dönemi için 2.015 TL olarak ödenecek. MEB bursu memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.

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