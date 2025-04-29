CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Anneler Günü 2025 tarihi | Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün?

Anneler Günü 2025 tarihi | Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde, birçok ülkede kutlanan Anneler Günü, başta evlatları olmak üzere çevresindeki kişilerin annelere olan sevgilerini ifade etmek için ortaya çıkmış bir gündür. Sevgi, fedakarlık ve özverilerine olan saygıyı ve takdiri en çok hak eden insanlar olan annelerimizin bu özel gününü kutlamak isteyenler arama motorlarında 'Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte, ayın kaçında?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 19:06 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anneler Günü 2025 tarihi | Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi gün?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024? | Her yıl nisan ve mayıs aylarının yaklaşmasıyla birlikte anneler Günü'ne dair araştırmalar da hız kazanıyor. Bu özel günde annesine hediye almak ve onu hatırladığını hissettirmek isteyenler Anneler Günü ne zaman 2025? Anneler Günü ayın kaçında, hangi gün, hangi tarihte? sorguları yapıyor. Güncel detayları sizler için derledik.

2024 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

Annelerimizin hayatımızdaki önemli rolünü kutlamak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için harika bir fırsat olan Anneler Günü, bu yıl 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler günü mesajı resimli Devamını Oku BUNU DA OKU

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, günümüzde kutlandığı şekliyle 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Anneler Günü'nün fikri, Anna Jarvis adında bir kadına dayanır. Anna Jarvis, 1905 yılında annesi öldürülen bir kadındı ve annesinin anısını yaşatmak için bir Anneler Günü düzenlenmesi gerektiğine inanıyordu.

Anna Jarvis, 1908 yılında West Virginia'da ilk Anneler Günü kutlamasını düzenledi ve bu kutlama, ülke genelinde yayıldı. 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü resmi tatil ilan etti ve her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak kutlanmasını önerdi.

Anneler Günü'nün yayılması, diğer ülkelerde de kutlanmasına neden oldu. Bugün, dünya genelinde birçok ülke, Anneler Günü'nü farklı şekillerde kutlar ve annelerin sevgi ve şefkatleri için minnettarlıklarını gösterir.

ANNA JARVIS'İN ÖLÜMÜ

Anna Jarvis, son yıllarında Anneler Günü'nün ticarileşmesi ve gösterişli kutlamalar tarafından istismar edilmesine karşı çıkmıştı. Bu nedenle, Anna Jarvis son yıllarında, Anneler Günü'nün orijinal amacının bozulduğunu düşünüyordu.

Anna Jarvis, 1948 yılında Philadelphia'da 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, doğal sebeplerdi. Ancak, ölümünden önceki yıllarda sağlık sorunları yaşadığı ve yoksulluk içinde kaldığı bilinmektedir.

Anna Jarvis, Anneler Günü'nün bir tüketim günü haline gelmesine karşı çıkarak, bu özel günün annelerin sevgi ve şefkatine saygı göstermek için kutlanması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, onun anısına Anneler Günü, hala birçok ülkede, annelerin sevgi ve özverilerine saygı göstermek için kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ HANGİ ÜLKELERDE, NE ZAMAN KUTLANIR?

  • Norveç - Yunanistan: Şubat'ın ikinci Pazar günü
  • İsrail: 30 Ocak-31 Mart arası bir zaman
  • Gürcistan: 3 Mart
  • Afganistan - Arnavutluk - Ermenistan - Azerbaycan - Belarus - Bosna Hersek - Bulgaristan - Laos - Kuzey Makedonya - Moldova - Karadağ - Romanya - Sırbistan - Kazakistan - Kırgızistan: 8 Mart
  • İrlanda - Nijerya - Birleşik Krallık : Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı
  • Bahreyn Mısır Irak Ürdün Kuveyt Umman Lübnan Filistin Katar Suudi Arabistan Sudan Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yemen (Genel olarak her Arap ülkesi): 21 Mart (Ekinoks)
  • Slovenya: 25 Mart
  • Ermenistan: 7 Nisan
  • Çin: 21 Nisan (Çin takvimi)
  • Macaristan - Litvanya - Portekiz - İspanya: Mayıs'ın ilk Pazar günü
  • El Salvador - Guatemala - Meksika: 10 Mayıs
  • Amerika Birleşik Devletleri - Anguilla - Aruba - Avustralya - Avusturya - Bahamalar - Bangladeş - Barbados - Belçika - Belize - Bermuda - Bonaire - Brezilya - Brunei - Bulgaristan - Kanada - Şili - Çin - Tayvan - Kolombiya - Hırvatistan - Küba - Curaçao - Çek Cumhuriyeti - Danimarka - Ekvator - Estonya - Finlandiya - Almanya - Gana - Yunanistan - Grenada - Hindistan - Hollanda - Honduras - Hong Kong - İzlanda - İsviçre - İtalya - Jamaika - Japonya - Kıbrıs Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Letonya - Malta - Malezya - Myanmar - Pakistan - Peru - Filipinler - Porto Riko - Slovakya - Güney Afrika Cumhuriyeti - Saint Lucia - Saint Vincent ve Grenadinler - Sint Maarten - Singapur - Trinidad ve Tobago - Türkiye - Ukrayna - Uruguay - Venezuela - Yeni Zelanda - Zimbabve: Mayıs'ın 2. Pazar günü
  • Paraguay: 15 Mayıs
  • Polonya: 26 Mayıs
  • Mayıs'ın son Pazar günü: Cezayir - Dominik Cumhuriyeti Fransa - Haiti - Mauritius - Fas - İsveç - Tunus
  • Moğolistan (Anneler ve Çocuklar günü): 1 Haziran
  • Lüksemburg: Haziran'ın ikinci Pazar günü
  • Kenya: Haziran'ın son Pazar günü
  • Tayland: 12 Ağustos
  • Anvers (Belçika) - Kosta Rika: 15 Ağustos
  • Malavi: Ekim'in ikinci Pazartesi günü
  • Arjantin: Ekim'in üçüncü Pazar günü
  • Rusya: Kasım'ın son Pazar günü
  • Panama: 8 Aralık
  • Endonezya: 22 Aralık

G.Saray ve Terim transferde rakip!
M. City'den Sara harekatı!
DİĞER
Gabriel Sara’yı isteyen dünya devini açıkladılar! Güne damga vuran iddia…
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İtalya İş Forumu'nda önemli açıklamalar
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Terim transferde rakip! G.Saray ve Terim transferde rakip! 18:10
UEFA'dan Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği UEFA'dan Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği 16:11
Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı 16:06
M. City'den Sara harekatı! M. City'den Sara harekatı! 15:59
PFDK'dan G.Saray'a para cezası PFDK'dan G.Saray'a para cezası 15:47
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu 15:19
Daha Eski
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı 15:06
Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS play-off final maçı detayları! Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS play-off final maçı detayları! 14:29
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı izle! Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı izle! 14:12
Çalımbay: G.Saray'dan puan almamız gerekiyor Çalımbay: G.Saray'dan puan almamız gerekiyor 14:05
G.Saray'da Lunin ısrarı! G.Saray'da Lunin ısrarı! 13:47
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... 13:24