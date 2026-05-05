HaberlerHaberler
BİM aktüel katalog 5 Mayıs Salı 2026 | Bim'de Mayıs şenliği başlıyor!
BİM aktüel katalog 5 Mayıs Salı 2026 | Bim'de Mayıs şenliği başlıyor!
Mayıs ayının ilk Salı indirimleri BİM raflarında bahar rüzgarı estiriyor! 5 Mayıs itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunda; dünyaca ünlü markaların kişisel bakım setlerinden evinizin havasını değiştirecek oda kokularına, makyaj malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok sürpriz yer alıyor. Hem kendinizi şımartmak hem de ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için hazırlanan bu özel liste, sınırlı stoklarla sabahın erken saatlerinden itibaren satışa sunulacak. İşte BİM 5 Mayıs Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler!
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:35
Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi Molfix: 449 TL Toz Deterjan Ariel Dağ Esintisi 9 kg: 439 TL Lip Oil Golden Rose: 199 TL Fondötek Golden Rose: 239 TL Maskara Golden Rose: 179 TL Dudak Kalemi Golden Rose: 99 TL Kaş Sabitleme Jeli Golden Rose: 159 TL Kaş Kalemi Golden Rose: 95 TL Likit Allık Golden Rose: 179 TL Makyaj Sabitleme Spreyi Golden Rose: 189 TL
Çokoprens Atıştırmalık Ülker 81 g: 10 TL Kabuklu Yer Fıstığı Meray 1000 g: 135 TL Tuzlu Leblebi Simbat 150 g: 34,50 TL Soslu Mısır Rafık 280 g: 35 TL Karışık Kuruyemiş Rafık 300 g: 99 TL Kuru Üzüm Otamon 200 g: 35 TL Kakaolu Fındık Kreması Torku Frema 1000 g: 162 TL Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi Fiskobirlik 300 g: 249 TL Meyve Aromalı Yumuşak Şekerleme Haribo&Friends Party 650 g: 179 TL