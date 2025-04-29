2025 Kurban Fiyatları Açıklandı! Kesim Bedelleri Ne Kadar Olacak?

2025 Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlıyor. Bayram öncesi dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili araştırmalarına hız verdi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelen alıcılar, "Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban ibadetini vekalet yoluyla gerçekleştirmek isteyenler için ise Diyanet İşleri Başkanlığı, kesim bedelini kısa süre önce açıkladı. Peki, 2025'te dana, inek, koç, koyun ve tosun gibi hayvanların fiyatları ile kesim ücretleri ne kadar olacak? İşte güncel bilgiler ve detaylar…

KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2025

Sabah'ın haberine göre 2025 yılında kurbanlık fiyatları, hayvanın canlı kilosu üzerinden hesaplanıyor. Et ve Süt Kurumu'nun verilerine göre, büyükbaş tosunların kilosu 275 ila 280 TL arasında değişiyor.

KURBANLIK KİLO (KG) FİYATLARI NE KADAR?

Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 alım fiyatlarına göre;

Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL,

Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL,

Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL,

Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL.

Bu doğrultuda 2025 yılında olması beklenen büyükbaş kurban fiyatları:

Dana: 100.000 TL - 140.000 TL

Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve: 90.000 TL - 130.000 TL

2025 yılında olması beklenen küçükbaş kurban fiyatları ise şu şekilde:

Koyun: 8.000 TL - 16.000 TL

Koç: 12.000 TL - 20.000 TL

Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL

Ancak bu rakamlar öngörü niteliğinde olup bayram tarihi yakınlaştıkça netlik kazanacaktır. Ayrıca satış fiyatları illere göre farklılık göstermektedir.

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz yıl yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlenmişti.

Fiyatlardaki artış, kurbanlık kesim bedellerinin her yıl değişen ekonomik koşullar ve enflasyon etkisiyle belirlendiğini gösteriyor. 2025 yılında yurt içinde vekaletle kurban kesmek isteyen vatandaşlar, 13.500 TL ödeme yaparken, yurt dışındaki vatandaşlar ise 5.450 TL karşılığında kurbanlarını kestirebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki fiyatların, hem iç hem de dış pazardaki kurbanlık alım-satım fiyatlarına göre hesaplandığını belirtti. Vekaletle kurban kesim hizmeti, her yıl binlerce kişi tarafından tercih ediliyor.

KIZILAY YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Kurban Bayramı yaklaşırken Kızılay, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yurt içinde kurban kestirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen vekalet bedeli 13.250 TL oldu.

Kızılay'ın yurt dışı programı kapsamında ise vekaletle kurban kesim ücreti 5.250 TL olarak açıklandı. Bu bağlamda Kızılay, ihtiyaç sahiplerine dünyanın farklı coğrafyalarında da kurban etini ulaştırmayı hedefliyor.Öte yandan Gazze-Filistin için belirlenen özel kesim bedeli de yurt içiyle aynı seviyede, 13.250 TL olarak duyuruldu. Bu uygulama ile Kızılay, savaş ve abluka altında yaşayan Filistin halkına destek olmayı sürdürüyor.

Kızılay, bağışların şeffaflıkla yürütüldüğünü ve kurbanların İslami usullere uygun şekilde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurguladı. Vekalet vermek isteyen vatandaşlar, bağışlarını Kızılay'ın resmi internet sitesi, şubeleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

KURBANLIK SEÇİMİNDE HANGİ HAYVANLAR UYGUNDUR?

Kurban olarak kesilebilecek hayvanlar; koyun, keçi, sığır (inek), manda ve deve gibi evcil ve çift tırnaklı hayvanlardır. Koyun ve keçi yalnızca bir kişi adına kurban edilebilirken, büyükbaş hayvanlar (sığır ve manda) yedi kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir.Bu hüküm Hanefîler dahil üç mezhebe göre olup Mâlikî mezhebinde parasına ve etine iştirakle ortak kurban kesimi câiz görülmez.

HANGİ HAYVAN, KAÇ YAŞINDA KURBAN EDİLİR?

İslam fıkhına göre, kurbanlık hayvanların belirli bir yaşa ulaşmış olması şarttır. Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar, normal şartlarda en az bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak, Hanefî mezhebi başta olmak üzere birçok fakihin görüşüne göre, koyun eğer altı ayını tamamlamışsa ve bir yaşındaki bir koyun kadar semiz ve gösterişli görünüyorsa, kurban edilmesi caizdir.

Sığır ve manda türü hayvanların en az iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamlamış olması gerekir. Bu yaş sınırları, kurbanlık hayvanın yeterli olgunluğa ulaşmış olmasını ve ibadetin gerekliliklerine uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Hayvanların yaşları genellikle küpe kayıtları veya veteriner kontrolü ile tespit edilebilir. Kurban alımında bu detaya dikkat edilmesi, ibadetin geçerliliği açısından büyük önem taşır.