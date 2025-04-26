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Haberler Haberler Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor? Salona son giriş saati kaç? İOKBS kaç soru, kaç dakika sürecek?

Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor? Salona son giriş saati kaç? İOKBS kaç soru, kaç dakika sürecek?

Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen ve maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs imkanı tanıyan bursluluk sınavı İOKBS (İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) için beklenen an geldi. İhtiyaç sahibi 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor? Salona son giriş saati kaç? İOKBS kaç soru, kaç dakika sürecek?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 14:22
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Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor? Salona son giriş saati kaç? İOKBS kaç soru, kaç dakika sürecek?

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavında bekleyiş sona erdi. 27 Nisan Pazar günü, yurt genelinde yapılacak sınava katılacak olan öğrenci ve veliler, sınav saatini, süresini ve salona giriş, salondan çıkış saatlerini araştırıyor. İşte 'Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor? Salona son giriş saati kaç? İOKBS kaç soru, kaç dakika sürecek?' sorularının cevabı...

2025 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2025 İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav, Türkiye genelinde tüm illerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilecek. Bu saat, öğrencilerin sınav salonlarında hazır bulunması gereken resmi başlangıç zamanıdır. Öğrencilerin, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav yerlerine erken gelmeleri önerilir. Sınavın başlama saati, MEB'in merkezi sınav takvimine göre sabittir.

2025 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

MEB'in İOKBS sınav kılavuzunda yayımladığı bilgide, sınav başladıktan 15 dakika sonrasına kadar (10.15) gelen öğrencilerin sınava alınacağı ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyeceği belirtildi. Kılavuzda, salona son giriş saati ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

...Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav paketleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav paketinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

...Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2025 İOKBS, 80 sorudan oluşacak ve toplam 100 dakika sürecek. Sınav, tek oturumda gerçekleştirilecek ve sorular dört seçenekli çoktan seçmeli formatta olacak. Sorular, öğrencilerin kayıtlı oldukları sınıf seviyesine uygun olarak MEB müfredatından hazırlanmaktadır.

2025 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SAAT KAÇTA BİTİYOR? SALONDAN ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır. Bu kapsamda öğrenciler, 10.30 - 11.25 ssatleri arasında sınav salonlarından ayrılabilecekler.

İOKBS, saat 10.00'da başlayıp 100 dakika (1 saat 40 dakika) süreceği için normal şartlarda saat 11.40'ta bitecek. Ancak, özel gereksinimli öğrenciler için ek süre verilmişse, bu öğrencilerin sınavı daha geç bir saatte tamamlanabilir. Örneğin, sınav tedbir hizmeti alan öğrenciler için ek süre genellikle 20 dakika olup, bu durumda sınavları saat 12.00 civarında sona erer.

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