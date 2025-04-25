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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 25 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 25 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 25 Nisan 2025 tarihli 32881. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 25 Nisan Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 09:22
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Resmi Gazete'de bugün! 25 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 25 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 25 Nisan Cuma tarihli 32881. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Nisan Cuma Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2017-26)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉25 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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