23 Nisan kimlere tatil? 23 Nisan lise, üniversite öğrencilerine, çalışanlara tatil mi?

23 NİSAN KİMLERE TATİL? | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geçmişte olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Yurt genelinde çeşitli etkinlik ve törenler düzenlenirken bu bayramda milli duyguların doya doya yaşanması için resmi tatil ilan edilmiştir. Peki 23 Nisan resmi tatili kimleri kapsıyor? 23 Nisan lise, üniversite öğrencilerine, çalışanlara tatil mi? Detaylar haberimizde...

23 NİSAN LİSE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE, ÇALIŞANLARA TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, aşağıdaki gruplar için tatil geçerli:

Öğrenciler ve Öğretmenler: İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile öğretmenler, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okulların kapalı olması nedeniyle tatil yapacak.

Kamu Çalışanları: Devlet dairelerinde görev yapan memurlar, 23 Nisan'da resmi tatilden faydalanacak. Kamu kurumları bu tarihte kapalı olacak.

Özel Sektör Çalışanları: Özel sektör çalışanlarının tatil durumu, işverenlerin inisiyatifine bağlı. Büyük şirketler genellikle resmi tatillere uyum sağlasa da, perakende, sağlık, turizm veya haberleşme gibi bazı sektörlerde çalışma devam edebilir.

23 NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN?

23 Nisan 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil yalnızca 1 gün sürecek. Ancak, bazı okullar ve kurumlar, bayram kutlamaları kapsamında ek etkinlikler düzenleyebilir. Hafta sonu ile birleşmediği için tatilin uzaması beklenmiyor.

SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN?

23 Nisan 2025'ten sonraki ilk resmi tatil, 1 Mayıs 2025 tarihinde, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle olacak. Bu tatil, Perşembe gününe denk geliyor ve Türkiye genelinde 1 gün resmi tatil olarak uygulanacak.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

23 Nisan 2025, Çarşamba - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün resmi tatil

1 Mayıs 2025, Perşembe - Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün resmi tatil.

19 Mayıs 2025, Pazartesi - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün resmi tatil.

Kurban Bayramı 2025:

5 Haziran 2025, Perşembe - Arefe Günü (yarım gün tatil).

6-9 Haziran 2025, Cuma-Pazartesi - Kurban Bayramı: 4 gün resmi tatil.

15 Temmuz 2025, Salı - Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün resmi tatil.

30 Ağustos 2025, Cumartesi - Zafer Bayramı: 1 gün resmi tatil.

28-29 Ekim 2025, Salı-Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra başlar (yarım gün). 29 Ekim tam gün resmi tatil.