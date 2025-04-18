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Haberler Haberler 23 Nisan tatil mi 2025? | 23 Nisan tatili ne zaman, hangi gün?

23 Nisan tatil mi 2025? | 23 Nisan tatili ne zaman, hangi gün?

Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilmiştir. Yurt genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanan ve resmi tatil kabul edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl hangi tarihe denk geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 23 Nisan tatil mi 2025? | 23 Nisan tatili ne zaman, hangi gün?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 16:32 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:13
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23 Nisan tatil mi 2025? | 23 Nisan tatili ne zaman, hangi gün?

23 NİSAN TATİL Mİ 2025? | Her yıl büyük bir coşku ve gurur içinde kutlanan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, TBMM'nin açılışının yapıldığı önemli bir tarihtir. 23 Nisan, aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm yurtta kutlanır. 2025 yılında da bu özel gün, Türkiye'de resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Peki 23 Nisan hangi güne denk geliyor? Tatil mi? İşte detaylar...

23 NİSAN TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bu günde, devlet daireleri, okullar ve resmi kamu kurumları ve kuruluşlar kapalı olacaktır. Ancak, özel sektörde çalışanlar için bu günün tatil olup olmadığı, çalıştıkları şirketin politikalarına bağlıdır.

Türk milletinin egemenliğini simgeleyen ve çocukları onurlandıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olan bu günde, her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük bir coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 1921 yılından itibaren "23 Nisan Milli Bayramı" adıyla kutlanmaya başlandı ve o günden bu yana, ülke genelinde halkın katılımıyla kutlamalar yapılmaya devam ediyor.

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir zaman kala resmi tatil konusu gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullar başta olmak üzere birçok kurum için resmi tatil olacak.

23 NİSAN'DA ÇALIŞANLAR NE KADAR ÜCRET ALACAK?

23 Nisan, Türkiye'de çocukların bayramı olarak kutlanırken, aynı zamanda resmi bir tatildir. Ancak bazı sektörlerde veya işlerde çalışanlar için tatil günü olmayabilir. Bu durumda, işçilere yapılan fazla mesai ödemeside merak konusu. Fazla mesai ücreti, işçinin normal saatlik ücretinin belirli bir katı olarak hesaplanır. Türkiye'de iş kanunlarına göre fazla mesai ücreti, normal saatlik ücretin saat başına 1.5 katıdır. Yani, işçinin normal saatlik ücreti neyse, fazla mesai saatleri için bu ücretin 1.5 katı ödenir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Mustafa Kemal Atatürk, çocukları geleceğin teminatı olarak görmüş ve bu özel günü onlara ithaf etmiştir. Çocukların, milletin geleceği olarak kabul edilmesi, eğitimlerine verilen önemin bir göstergesi olarak 23 Nisan'ın "Çocuk Bayramı" olarak kutlanmasını sağlamıştır. Türkiye'de 23 Nisan, dünya çocuklarıyla paylaşılan bir bayram olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, 23 Nisan, Türk halkı için hem ulusal egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi hem de çocukların gelecekteki rolüne olan inancın bir ifadesidir. Bu özel gün, Türkiye'de büyük bir coşku ve kutlamalarla anılmaktadır.

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