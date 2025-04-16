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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 16 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 16 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 16 Nisan 2025 tarihli 32872. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 16 Nisan Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:04
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Resmi Gazete'de bugün! 16 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 16 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 16 Nisan Çarşamba tarihli 32872. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Nisan Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

16 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/11)

–– 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/21)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/12)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/5, K: 2024/2)

👉16 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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