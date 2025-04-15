TUS sonuçları ne zaman 2025? | Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuç tarihi

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN 2025? | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), bu yıl 14 farklı ilde yapıldı. 23 Mart tarihinde düzenlenen sınavın sonuç tarihi ise katılımcılar tarafından merak konusu. İşte Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuç tarihi ve detaylar...

TIPTA UZMANLIK SINAVI SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

TUS sınav sonuçları, 18 Nisan Cuma günü açıklanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.

TUS NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

2025 TUS-2 NE ZAMAN?

2025-TUS 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak.