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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 15 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 15 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 15 Nisan 2025 tarihli 32871. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 15 Nisan Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 08:32
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Resmi Gazete'de bugün! 15 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 15 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Nisan Salı tarihli 32871. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Nisan Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hat Bakım Onarım Memuru, Tren Teşkil Memuru, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/24855 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/40402 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2020/8339 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2021/44360 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2022/57577 Başvuru Numaralı Kararı

👉15 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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