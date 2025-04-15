ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA | 25 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi branşlarda yapılacak? İşte kontenjan sayıları...

Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin güncel açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Bakanlık belirli dönemlerde öğretmen atamalarında bazı branşlara öncelik veriyor. Öğretmen atamaları ne zaman, hangi branşlarda yapılacak? sorguları yapılırken işte detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adayları için beklenen müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 10 bini Milli Eğitim Akademisi olmak üzere toplam 25 bin atama yapılacağını duyurdu. Atamaların hangi tarihte olacağı ise henüz netleşmedi. MEB atama takvimi yayınlandığında haberimizin içerisinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

"25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"

Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın tamamladığı çalışmalar neticesinde 25 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.