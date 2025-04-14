KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DURUM 2025 | Kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler?

Kademeli emeklilik sistemine ilişkin açıklamalar, özellikle EYT'yi küük farkla çkaçıranlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 2023 yılında onaylanarak yürürlüğe girdi ve yaklaşık 2 milyon vatandaş bu sayede emekli oldu. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan kişilerin yararlandığı EYT düzenlemesinin ardından bu kez de kademeli emeklilik gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİLK SİSTEMİ SON DAKİKA 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilik sistemi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan 13 Ocak Pazartesi günü katıldığı bir canlı yayında da kademeli emeklilik konusuna değindi. Bakan Işıkhan, "Burada asla bir mağduriyet söz konusu değildir. Mağduriyetle ön plana çıkmak bence sağlıklı bir tarz değildir. Bu çerçevede biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli bir şekilde nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz." dedi.

ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor. Bakan Işıkhan'ın ifadelerine göre, erken emeklilik sistemi üzerine çalışma yapılmıyor. Buna göre, emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek.