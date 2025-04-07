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Haberler Haberler Aile destek ödemesi bitti mi, devam ediyor mu? - Nisan 2025 aile destek yardımı ödemesi yapılacak mı?

Aile destek ödemesi bitti mi, devam ediyor mu? - Nisan 2025 aile destek yardımı ödemesi yapılacak mı?

Aile Destek Ödemesi, dar gelirli ailelerin ekonomik olarak daha güçlü hale gelmelerini sağlamak amacıyla devlet tarafından yapılan bir yardımdır. Bu ödeme, özellikle dezavantajlı grupların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefler. Ailelerin, çocuklarının eğitimine veya günlük ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla verilen bu destek, ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere önemli bir finansal destek sunar. Belirli bir süreliğine yapılan ödemelerin yeni yılda da devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, devam ediyor mu? Nisan 2025 aile destek yardımı ödemesi yapılacak mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 16:02 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 16:03
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Aile destek ödemesi bitti mi, devam ediyor mu? - Nisan 2025 aile destek yardımı ödemesi yapılacak mı?

Yeni yıl sonrası aile destek ödemesinin bir kez daha süresel olarak uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın Aile Yılı ilanının ardından destek ödemeleri ile ilgili bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Aile destek ödemesi bitti mi 2025?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI 2025?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL'ye çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik.

Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."

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