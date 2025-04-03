Emekli ve memurların Temmuz maaş zammı için enflasyon farkı belirlemede TÜİK verileri büyük önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı verilerini bugün (3 Nisan) saat 10:00'da açıkladı. 2025 Şubat ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık ise %2,27 arttı. Bu veriler doğrultusunda, emekli maaşlarının hesaplanmasında Şubat ayı enflasyon farkı %2,27 olarak belirlendi. SSK BAĞKUR emeklisi 3 aylık maaş farkı ne kadar oldu? TÜİK 3 aylık enflasyon farkı ne kadar 2025? sorularının yanıtları ise haberimizde...

SSK BAĞKUR EMEKLİSİ 3 AYLIK MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti.

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.