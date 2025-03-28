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Haberler Haberler YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | YDS/1 sonuçları açıklandı

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | YDS/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2025-YDS/1 sınavının sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. 9 Mart 2025 tarihinde yapılan sınavın sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. Adayların yabancı dil bilgisini ölçen sınavın sonuçları ve detaylarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 10:23
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YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | YDS/1 sonuçları açıklandı

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin bu yıl gerçekleştirilen ilk oturumu, 9 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından ÖSYM, sonuçların erişime açıldığını duyurdu. Akademik ve mesleki alanlarda dil seviyesini ölçmek için yapılan sınavın sonuç sayfasını sizler için derledik.

👉2025 YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

YDS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda YDS sınav sonuçlarının erişime açıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"9 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

👉2025-YDS/1 SONUÇ EKRANI👈

2025-YDS/1 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin nhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2025-YDS/1 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/1 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarları da erişime açıldı.

👈2025-YDS/1 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN👈

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