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Haberler Haberler Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua | Kadir Gecesi hangi dua okunur?

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua | Kadir Gecesi hangi dua okunur?

Ramazan ayının bitişine yakın idrak edilen Kadir Gecesi en mübarek gecelerden biridir. Bu gece Allah'ın kullarını affettiği gece olarak bilinir. Kadir Gecesi'nde dua etmek isteyen müminler Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu duayı araştırıyor. Kadir Gecesi hangi dua okunur? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 20:39 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 20:39
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Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua | Kadir Gecesi hangi dua okunur?

KADİR GECESİ DUASI | İslam inancına göre, Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara en yakın olduğu gece olarak kabul edilir. Bu gece, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatında da önemli bir yere sahiptir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Peygamberlik döneminde Kadir Gecesi'nde, Cebrail meleği tarafından kendisine ilk vahiylerin indirildiği gece olduğuna inanılır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN KADİR GECESİ DUASI VE ANLAMI

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

+Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde: Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelemiştir. (Buhari, "Fazlu Leyleti'l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

KADİR SURESİ ARAPÇA

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI, MEALİ

Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

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