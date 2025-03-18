Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan'ın kaçıncı günü? | 2025 Dini Günler Takvimi

İslam dünyası için büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir coşku ve huşu içinde idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gece, ibadet, dua ve tövbe için en kıymetli zamanlardan biri olarak görülüyor. Kadir Gecesi'nde oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve bolca ibadet etmek, faziletli bir geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman 2025? Ramazanın kaçıncı günü?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam inancına göre, Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı mübarek ve kutsal bir gecedir. Ramazan ayının son günlerinde yer alan bu özel gece, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilmiş ve Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşımaktadır.

İslam kaynaklarında aktarılan bir hadise göre, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle daha fazla sevap kazanma imkanına sahip olmalarına karşılık, Müslümanlara Kadir Gecesi bahşedilmiştir. (el-Muvatta, İʿtikâf, 15). Bu yönüyle Kadir Gecesi, kısa bir zaman diliminde büyük ecir ve sevap kazanmak için eşsiz bir fırsat olarak kabul edilir.

KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua ve tövbe ile geçirilmesi gereken en özel zamanlardan biridir. Kadir Gecesi'ni en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler, bu manevi atmosferde oruç tutarak, Kur'an okuyarak ve bolca ibadet ederek anlamlı geceyi ihya edebilirler.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı: 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık Perşembe