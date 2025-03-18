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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2025 Ramazan Bayramı hava durumu (31 Mart, 1, 2 Nisan)

İslam alemi için en önemli ve mübarek günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 2025 yılında Mart sonunda başlayacak bayram için hava durumu araştırmaları da hız kazandı. İstanbul'da hava son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir anda düşen sıcaklıklarla birlikte bayram günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin verileriyle 2025 Ramazan Bayramı hava durumunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 09:46
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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | 2025 Ramazan Bayramı hava durumu (31 Mart, 1, 2 Nisan)

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? | İslam dünyasında, yıl içinde kutlanan iki dini bayramdan ilki olan Ramazan Bayramı, Müslümanlar tarafından birlikte ve beraberlik içinde eda edilecek. 2025 yılında 31 Mart, 1 ve 2 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı, bahar sevinciyle birleşirken havaların nasıl olacağı da vatandaşlar tarafından merak konusu. Ülke genelinde son zamanlarda mevsim normallerinin yaklaşık 10-15 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, Mart'ın 3. haftasından itibaren ani düşüşe geçti. Kış havasının geri dönmesiyle birlikte uzmanlar, bayramda hava durumuna ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşte Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? sorusunun cevabı...

2025 RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Mart ayının ortalarında etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, kışı geri getirdi. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta başından itibaren düşüşe geçti. Mart ayının 3. haftasında soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini belirten uzmanlar, Mart ayının son haftasında ise sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini tahmin ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık tahmin raporuna göre, Mart ayının son haftasında ülke genelinde sıcaklıklar mevism normalleri üzerinde olacak. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülürken uzmanlar, bayram boyunca Marmara ile Karadeniz Bölgeleri'nin sahil kesimlerinde aralıklı ve kısa süreli yağışlar görülebileceğine dikkat çekti.

31 MART, 1, 2 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan Mart ayının son haftasına ilişkin hava haritasında şu bilgilere yer verildi:

"Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir."

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