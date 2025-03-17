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Haberler Haberler RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında?

11 ayın sultanı Ramazan ayı her yıl Ramazan Bayramı ile taçlanır. Ramazan boyunca orucunu tutan ve ibadetlerini yerine getiren müminler bayram günlerinde büyüklerini ziyaret ederler. Bu yıl Mart ayı sonuna denk gelen bayram günleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında? İşte Ramazan Bayramı 2025 tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 13:25
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 | Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025? | Hz. Muhammed'e ilk kez Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan mübarek Ramazan ayının sonunda kutlanan Ramazan Bayramı için araştırmalar başladı. 2024'te 10-11-12 Nisan tarihleri arasında eda edilen Ramazan Bayramı'nın bu yıl ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Peki 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte 2025 dini günler takvimi...

BU YIL RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek. 29 Mart Cumartesi günü Ramazan Bayramı arifesi kabul edilirken, 3 gün sürecek olan bayram, 30 Mart - 1 - 2 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

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