  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | ÖSYM YÖKDİL/1 sınav sonuçları

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | ÖSYM YÖKDİL/1 sınav sonuçları

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılan adayların beklediği haber geldi. ÖSYM, YÖKDİL sonuçlarının, ÖSYM'nin sonuç sayfasında erişime açıldığını duyurdu. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanan, dil yeterliliğini ölçen bir sınav olan YÖKDİL sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025 | ÖSYM YÖKDİL/1 sınav sonuçları

Adayların akademik ve mesleki alanlarındaki İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek için ÖSYM tarafından her yıl iki kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, bu sene 16 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Sınava katılan adayların heyecanla beklediği sonuçlar, ÖSYM'nin resmi açıklamasının ardından adayların erişime açıldı. Peki YÖKDİL sonuçlarına nasıl bakılır? İşte YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı...

2025 YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Akademik Kariyer: Üniversitelerde öğretim üyeliği, araştırma görevliliği gibi akademik pozisyonlarda yabancı dil yeterliliği aranır. YÖKDİL puanı bu pozisyonlara başvururken kullanılabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları: Bazı üniversiteler, yabancı dil yeterliliğini ölçen sınav puanlarını yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için şart olarak belirler.

Dil Yeterlilik Koşulu: Üniversitelerde yabancı dilde eğitim veren bölümlere kabul edilecek öğrenciler için YÖKDİL puanı, dil yeterliliğini belgelemek amacıyla kullanılabilir.

Akademik Yayınlar ve Araştırmalar: Akademik alanda yabancı dilde yayın yapabilmek için dil bilgisi gereklidir. YÖKDİL puanı, araştırmacıların yabancı dildeki yeterliliklerini gösterir.

ÖSYM YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2025 YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

Her yıl iki kez yapılan YÖKDİL sınavının bu yıl ikincisi, 27 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

REKLAM - Türk Telekom
Güneş konuşuyor | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı'nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'nin çapraz bağ kabusu Göztepe'nin çapraz bağ kabusu 10:39
Buruk'tan radikal karar! Lemina... Buruk'tan radikal karar! Lemina... 10:26
Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi Akgün'den büyük fedakarlık! Sezon sonuna erteledi 10:24
Beşiktaş'tan Gedson kararı! İmzalar atılıyor Beşiktaş'tan Gedson kararı! İmzalar atılıyor 10:04
Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı Mourinho'dan olay hareket! Eski takımından böyle intikam aldı 10:02
Fenerbahçe - Rangers maçı detayları! Fenerbahçe - Rangers maçı detayları! 09:47
Daha Eski
F.Bahçe'yi şahlandıran toplantı! F.Bahçe'yi şahlandıran toplantı! 09:41
Ümraniyespor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 09:34
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 09:32
İstanbulspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:28
G.Saray'dan Abdülkerim ve Barış Alper kararı! G.Saray'dan Abdülkerim ve Barış Alper kararı! 09:13
Erzurumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Erzurumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 09:10