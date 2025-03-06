  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 6 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 6 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 6 Mart 2025 tarihli 32833. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Mart Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 08:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 6 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 6 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Mart Perşembe tarihli 32833. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Mart Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 180)

YÖNETMELİK

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9548)

ANA STATÜLER

–– Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü

GENELGE

–– İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/72)

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/73)

👉6 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/39, K: 2025/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2019/38905 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2020/22305 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/27110 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2020/2855 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/30974 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2022/17772 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'dan Abdülkerim ve Barış Alper kararı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş ZTK eşleşmesi ile gündemde! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Beşiktaş'ın çeyrek final rakibi kim olacak?
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 4 gündür Belgrad Ormanı'nda ne yapıyordu? Annesi konuştu! Başına ne geldi?
F.Bahçe'yi şahlandıran toplantı!
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Abdülkerim ve Barış Alper kararı! G.Saray'dan Abdülkerim ve Barış Alper kararı! 09:13
Erzurumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Erzurumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 09:10
Anadolu Efes Virtus Bologna'yı ağırlıyor Anadolu Efes Virtus Bologna'yı ağırlıyor 09:05
Bugünkü maçlar 6 Mart Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 6 Mart Perşembe 2025 07:58
10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 01:03
Liverpool'dan mucizevi galibiyet! Liverpool'dan mucizevi galibiyet! 01:03
Daha Eski
B. Münih avantajı sağladı! B. Münih avantajı sağladı! 01:03
B. Münih avantajı sağladı! B. Münih avantajı sağladı! 01:02
10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 01:01
Liverpool'dan mucizevi galibiyet! Liverpool'dan mucizevi galibiyet! 01:00
Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? 00:40
Mourinho'dan Buruk sorusu için dikkat çeken yanıt! Mourinho'dan Buruk sorusu için dikkat çeken yanıt! 00:40