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Haberler Haberler Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan indirimleri başladı. Onlarca üründe indirim uygulayan Tarım Kredi'de yumuşatıcı çeşitleri, bisküvi çeşitleri ve pakmaya ürünlerine indirim uygulandı. İşte Tarım Kredi'nin 5-10 Mart tarihli indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 11:47
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Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Tavuk budu, bonfile çeşitleri: 94,90tl | 194,90 tl

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Sütaş Beyaz Peynir 900g: 179,90 tl

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 3x75g: 169,00 tl

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Çaykur Filiz Çay 1 kg: 219,50 tl
Tarım Kredi küp şeker 405 adet:42,00 tl

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Yumuşatıcı Çeşitleri; Soft Lovely / Sof Sensıtıve 5 L: 125,00 tl

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

AQUA Bambulu Kağıt Havlu 3 Katlı12'li: 108,90 tl
AQUA Bambulu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40'lı: 209,90

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Anadolur Osmancık Pirmç 5 kg: 225,00 tl

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 3x88g
İkram Kremalı Bisküvi Fındıklı, Kakaolu 3x88g
Hanımeller Asorti Poşet 150g

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

AQUABOR Toz Deterjan Çeşitleri beyazlar renkliler:139,90 tl
Elit Sıvı Krem Çeşitleri Amonyak-Limon: 29,90

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Sıkı Dostlar Ketçap 650g & Mayonez 560g: 89.00 tl
Anadolu Ayçiçek Yağı 2L:134,90 tl
Kızılay Maden Suyu 31,90 tl

Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Sütaş Beyaz Peynir 900g: 179,90 tl
Tarım Kredi Dondurulmuş Parmak Patates 1000g: 52,90 tl
Tarım Kredi Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 300g: 149,00 tl

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