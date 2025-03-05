Tarım Kredi'de Ramazan İndirimleri | 5-10 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Donuk Sıkma Nar Suyu: 79,90 tl
Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt: 115,00 tl
Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri: 119,90 tl
Tarım Kredi Donuk Sıkma Nar Suyu: 79,90 tl
Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt: 115,00 tl
Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri: 119,90 tl
Tavuk budu, bonfile çeşitleri: 94,90tl | 194,90 tl
Sütaş Beyaz Peynir 900g: 179,90 tl
Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 3x75g: 169,00 tl
Çaykur Filiz Çay 1 kg: 219,50 tl
Tarım Kredi küp şeker 405 adet:42,00 tl
Yumuşatıcı Çeşitleri; Soft Lovely / Sof Sensıtıve 5 L: 125,00 tl
AQUA Bambulu Kağıt Havlu 3 Katlı12'li: 108,90 tl
AQUA Bambulu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40'lı: 209,90
Anadolur Osmancık Pirmç 5 kg: 225,00 tl
Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 3x88g
İkram Kremalı Bisküvi Fındıklı, Kakaolu 3x88g
Hanımeller Asorti Poşet 150g
AQUABOR Toz Deterjan Çeşitleri beyazlar renkliler:139,90 tl
Elit Sıvı Krem Çeşitleri Amonyak-Limon: 29,90
Sıkı Dostlar Ketçap 650g & Mayonez 560g: 89.00 tl
Anadolu Ayçiçek Yağı 2L:134,90 tl
Kızılay Maden Suyu 31,90 tl
Sütaş Beyaz Peynir 900g: 179,90 tl
Tarım Kredi Dondurulmuş Parmak Patates 1000g: 52,90 tl
Tarım Kredi Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 300g: 149,00 tl