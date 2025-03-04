  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler YKS geç başvuru ne zaman 2025? | YKS geç başvuru tarihleri

YKS geç başvuru ne zaman 2025? | YKS geç başvuru tarihleri

ÖSYM'nin düzenlediği üniversiteye geçiş sınavı olarak da bilinen YKS için başvuru süreci sona erdi. 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvurularını tamamlayamayan adaylar, geç başvuru tarihleri için araştırmalara başladı. Peki YKS geç başvuru ne zaman 2025? İşte YKS geç başvuru tarihleri ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 12:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS geç başvuru ne zaman 2025? | YKS geç başvuru tarihleri

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2025? | Lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen adayların katıldığı ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular, 6 Şubat - 3 Mart tarihlerinde alındı. Bu süre zarfında başvuruda bulunmayan ancak sınava katılmak isteyen adaylar için geç başvuru hakkı tanınıyor. Sınava geç başvuru ücreti, normal ücretin 1,5 katı olarak ödenirken adaylar geç başvuru tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

2025 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS geç başvuruları 11-13 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru ücreti ödemeleri de yine aynı tarihlerde, 11 - 13 Mart'ta yatırılmalıdır. ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek geç başvurularda adaylardan sınav başvuru ücretinin 1,5 katı ücret alınmaktadır.

2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS'de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapmıştı. Ancak geç başvurularda adaylardan, normal başvuru ücretinin 1,5 katı ücret alınmaktadır. Bu sebeple 2025 YKS geç başvuru ücretleri, tek oturum için 675, iki oturuma katılacak adaylar için 1350, üç oturuma katılacak adaylar için ise 2.175 TL olacaktır.

1 OTURUM: 675 TL

2 OTURUM: 1.350 TL

3 OTURUM: 2.175 TL

YKS NE ZAMAN?

TYT: 21 Haziran 2025

AYT: 22 Haziran 2025

YDT: 22 Haziran 2025

Geldiği takım çöktü!
G.Saray'dan Mourinho için bir hamle daha!
DİĞER
Herkes onu konuşuyor! Bella Hadid ramazanı bakın nasıl kutladı...
İşte DEM'in yol haritası! İmralı Heyeti Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek... Sırrı Süreyya Önder'den "Çağrı YPG'yi de kapsar" sözleri
Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler
Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geldiği takım çöktü! Geldiği takım çöktü! 11:10
Shai Gilgeous-Alexander'dan Rockets'a 51 sayı! Shai Gilgeous-Alexander'dan Rockets'a 51 sayı! 10:59
THY EuroLeague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler 10:49
G.Saray'dan Mourinho için bir hamle daha! G.Saray'dan Mourinho için bir hamle daha! 10:33
Amed SK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Amed SK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:29
Daha Eski
Manisa FK - Iğdır FK maçı saat kaçta? Manisa FK - Iğdır FK maçı saat kaçta? 10:26
Gözü zirvede! En-Nesyri rekor kıracak Gözü zirvede! En-Nesyri rekor kıracak 10:25
PSV Eindhoven - Arsenal maçı hangi kanalda? PSV Eindhoven - Arsenal maçı hangi kanalda? 10:06
Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? 10:02
Borussia Dortmund - Lille maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund - Lille maçı hangi kanalda? 09:56
Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda? Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda? 09:52