YKS geç başvuru ne zaman 2025? | YKS geç başvuru tarihleri

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2025? | Lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen adayların katıldığı ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular, 6 Şubat - 3 Mart tarihlerinde alındı. Bu süre zarfında başvuruda bulunmayan ancak sınava katılmak isteyen adaylar için geç başvuru hakkı tanınıyor. Sınava geç başvuru ücreti, normal ücretin 1,5 katı olarak ödenirken adaylar geç başvuru tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

2025 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS geç başvuruları 11-13 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru ücreti ödemeleri de yine aynı tarihlerde, 11 - 13 Mart'ta yatırılmalıdır. ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek geç başvurularda adaylardan sınav başvuru ücretinin 1,5 katı ücret alınmaktadır.

2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS'de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapmıştı. Ancak geç başvurularda adaylardan, normal başvuru ücretinin 1,5 katı ücret alınmaktadır. Bu sebeple 2025 YKS geç başvuru ücretleri, tek oturum için 675, iki oturuma katılacak adaylar için 1350, üç oturuma katılacak adaylar için ise 2.175 TL olacaktır.

1 OTURUM: 675 TL 2 OTURUM: 1.350 TL 3 OTURUM: 2.175 TL

YKS NE ZAMAN?

TYT: 21 Haziran 2025

AYT: 22 Haziran 2025

YDT: 22 Haziran 2025