Resmi Gazete'de bugün! 4 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 4 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Mart Salı tarihli 32831. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Mart Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİK

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/1)

KURUL KARARLARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 20/2/2025 Tarihli ve 2025-12/1 Sayılı Kararı

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 27/2/2025 Tarihli ve 2025-13/1 Sayılı Kararı

KARAR

–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri