Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Şubat enflasyon beklentisi kaç?

ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın ikinci enflasyon verisi için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Şubat ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2025 ŞUBAT ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

2025 OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı. Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 56,35 olarak gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artış gösteren ana grup yüzde 23,57 ile sağlık oldu. Giyim ve ayakkabı grubunda ise fiyatlar aylık olarak yüzde 5,17 geriledi. Yıllık periyotta ise en yüksek artış yüzde 99,93 ile eğitim oldu. Eğitimi yüzde 68,90 ile konut, yüzde 55,02 ile sağlık izledi.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,72 ve yüzde 17,26 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39'unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35'inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.