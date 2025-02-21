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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 21 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 21 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 21 Şubat 2025 tarihli 32820. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 21 Şubat Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:02
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Resmi Gazete'de bugün! 21 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 21 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Şubat Cuma tarihli 32820. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Şubat Cuma Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 93) (5199 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/66, K: 2024/185 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2024 Tarihli ve 2020/34532 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2024/15819 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2024 Tarihli ve 2019/12951 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2024 Tarihli ve 2019/36380 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/10/2024 Tarihli ve 2020/23944 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2021/36551 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2021/46030 Başvuru Numaralı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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