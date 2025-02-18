TOKİ 2025 başvuruları ne zaman? | TOKİ'nin başlattığı Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan 250 bin sosyal konut projesinde başvurular için bekletiş sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konut ihalelerinde tarihler belli oldu. Peki TOKİ 2025 başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı ne zaman açılır? İşte detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI NE ZAMAN AÇILIR?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ konut projesi başvuruları için henüz tarih verilmedi. Başvuru tarihleri ve projeye katılım şartları için TOKİ'nin yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada TOKİ sosyal konut yapımı hakkında açıklamalarda bulundu.

SABİT GELİRLİ VATANDAŞLARA KONUT MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, konut ile kira fiyatlarının, enflasyon artışında ve hayat pahalılığı algısının yerleşmesinde önemli rol oynadığını belirterek, 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisini asimetrik olarak gördüklerini söyledi. Bunun da önüne geçecek bir adım atmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İHALE TARİHLERİ BELLİ OLDU

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Buna göre, 7 Kasım 2024'te başlayan ihaleler, 2025'in Haziran ayına kadar devam edecek.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN