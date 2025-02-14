Kar tatili olan iller 14 Şubat 2025 | Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte bazı illerde yoğun kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan radar görüntüleri ve hava durumu raporuna göre Valilikler, okulların da tatil olup olmayacağı belirlerken öğrenci ve veliler, "Kar tatili olan iller 14 Şubat 2025 | Hangi illerde okullar tatil edildi?" sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliği'nden "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir, Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğinin beklenmesi üzerine Aksaray Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli personelimiz ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacakları belirtilerek, "İlimiz Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl merkez ve ilçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelindeki, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir'de yarın beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde yarın eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarda, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır."