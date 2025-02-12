  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 12 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 12 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 12 Şubat 2025 tarihli 32811. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 12 Şubat Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 12 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 12 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 12 Şubat Çarşamba tarihli 32811. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 12 Şubat Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

12 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

–– Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 420)

–– Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2024/10)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉12 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Eski eşiyle sular durulmuyor! Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu yine mahkemelik oldu! 1 ay uzaklaştırma kararı...
CHP'li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
TFF'den G.Saray maçının hakemine kırmızı kart!
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! 09:17
Berke haziranda Aslan Berke haziranda Aslan 08:50
Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:04
G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! 01:29
Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! 01:29
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 01:29
Daha Eski
Derbinin tarihi belli oldu! Derbinin tarihi belli oldu! 01:29
23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:29
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 01:29
Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! Beşiktaş'ın yıldızı Rusya yolcusu! 01:29
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı! 01:29
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 01:29