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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 6 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 6 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 6 Şubat 2025 tarihli 32805. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Şubat Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:50
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Resmi Gazete'de bugün! 6 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 6 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Şubat Perşembe tarihli 32805. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Şubat Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1440 Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa'nın 92'nci Maddesi Uyarınca 10/2/2025 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devrinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:95)

–– Etil Alkolün Ambalajlanması ve Bandrollenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/13)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/01/2025 Tarihli ve 13250 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/4/2024 Tarihli ve 2022/31535 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2021/50390 Başvuru Numaralı Kararı

👉6 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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