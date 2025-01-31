15 TATİL UZATILDI MI? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük sömestir tatiline girdi. Eğitim öğretime verilen bu dönem sonu arası devam ederken 15 tatilin uzatıldığı iddiaları ise gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi ilgilendiren haberin ardından arama motorlarında '15 tatil uzatıldı mı? 2025 yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılıyor?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

2025 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 17 Ocak 2025 Cuma günü başlayan yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci 3 Şubat 2025 Pazartesi günü 2024-2025 Eğitim yılı 2. dönemi için ders başı yapacak.

15 TATİL UZATILDI MI?

Okullarda yarıyıl tatili MEB 2024 2025 takviminde yer alan tarihte sona erecek. Okullarda yarıyıl tatilinin uzatıldığına dair herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma GÜNÜ sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.