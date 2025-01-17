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Haberler Haberler Salmonella nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı? Salmonella bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

Salmonella nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı? Salmonella bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

Salmonella bakterisinin neden olduğu hastalık, son zamanlarda dünya genelinde sıkça görüldüğünden yeniden gündemde yerini aldı. Tüm dünyada gıda kaynaklı olarak en fazla rapor edilen hastalık olan Salmonella, bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. İşte salmonellaya dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:28 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 14:35
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Salmonella nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı? Salmonella bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?

Hayvanların bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisinin insanlara bulaşması ile ortaya çıkan hastalık, son zamanlarda sıklıkla görülmesinden dolayı gündemde yerini aldı. Dünya çapında görülen virüsün en sık bulaş sağladığı ürünler, tavuk, yumurta, et, süt ve süt ürünleri olarak açıklanmıştır. İşte salmonella hakkında merak edilenler...

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türden bir hastalıktır. Hastalığı kapan kişilerde bu hastalık tedavi olmadan geçebilir fakat bazı durumlarda kişilerin şiddetli ishal sebebiyle hastaneye yatırılması gerekebilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NEDİR?

Salmonella belirtileri birçok şekilde kendini gösterir. İşte selmonellanın belirtileri:

  • Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması
  • İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması
  • İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması
  • Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar
  • Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir tüketimi
  • Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.
  • Hasta kümes hayvanları ile temas
  • Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temas

SALMONELLA BULAŞICI MIDIR, NASIL BULAŞIR?

Mikrop vücuda alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde salmonella hastalığının belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirtiyken bunun yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor.

Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar giden bir grafik çizebiliyor. Hastalık genellikle 4-7 gün sürerken birçok kişi tedaviye gerek kalmadan süreç içinde iyişebiliyor.

SALMONELLA TEDAVİ EDİLİR Mİ, TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın tedavisi, hekim tarafında uygun görülen antibiyotik ve destek tedavisiyle mümkündür. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

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