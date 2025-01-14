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Haberler Haberler SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI? | 15 Ocak 2025 okullar tatil mi, kar tatili var mı?

SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI? | 15 Ocak 2025 okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Kış aylarının epeyce hissedildiği şu günlerde bazı illerimizde kar yağışları da başladı. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul için kar alarmı verilirken İstanbul'a yakın illerde hali hazırda kar şehri esir aldı. Öğrenciler ise yarın okul var mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 15 Ocak 2025 okullar tatil mi, kar tatili var mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 00:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 00:10
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SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI? | 15 Ocak 2025 okullar tatil mi, kar tatili var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Salı günü için hava durum raporunu yayımladı. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran Valilikler, illere göre okullarda tatil açıklamaları yaparken arama motorlarında sorgulanan 15 Ocak 2025 okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YARIN (15 OCAK) OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı devam ediyor. Ayrıca Meteoroloji Bolu, Sivas ve Ankara'nın yüksek kesimleri için de kar uyarısında bulundu.

Bu gelişmeyle beraber 15 Ocak kar tatili açıklamaları da gündeme geldi. Ancak henüz valiliklerde eğitim öğretime tatil açıklaması gelmedi. Tatil haberi gelmesi durumunda, açıklamalar haberimizde güncellenecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 OCAK METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İzmir, Muğla, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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