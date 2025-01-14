Entekke böreği tarifi: Malzemeler, yapılış aşamaları ve püf noktaları

Ankara'nın meşhur lezzetlerinden olan entekke böreği, kıymalı iç harcıyla hazırlanan nefis bir tat sunduğundan Anadolu'dan çıkıp tüm Türk mutfağına yayıldı. Çok katmanlı, çıtır çıtır bir yapıya sahip olan entekke böreğini evinde denemek isteyenler için 'Entekke böreği tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'nı derledik.

ENTEKKE BÖREĞİ TARİFİ

Entekke böreği nasıl yapılır?

MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 paket yaş maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Aldığı kadar su

1 kg un

İç harcı için:

Yarım demet maydanoz

1 kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

200 g yağlı dana kıyma

Kızartmak için

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Tuz, şeker ve yaş mayayı yoğurma kabında bir bardak ılık su ile eritin.

Unu ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Yavaş yavaş suyu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

amurun üzerini nemli bir bezle kapatarak dinlenmeye bırakın. B

öreğin iç harcını hazırlamak için yemeklik doğradığınız soğanı kıyma ile beraber kavurun.

Kıymanın rengi dönmeye başlayınca ince kıyılmış maydanozu, tuz ve karabiberini ekleyin.

Kabaran hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp açın.

İçine kıymalı harçtan koyarak kapatın.

Kenarlarını çatal yardımıyla bastırdıktan sonra kızgın yağda kızartın.

PÜF NOKTALARI

Kıymalı harcı çok fazla suyunu çekmeden pişirin, böylece börek içi nemli ve lezzetli olur.

Böreği pişirirken üzerinin altın rengi olmasına dikkat edin, bu böreğin çıtır olmasını sa��lar.