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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 9 Ocak 2025 tarihli 32777. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 9 Ocak Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:00
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Resmi Gazete'de bugün 📰9 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 9 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Ocak Perşembe tarihli 32777. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

9 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

–– İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KARAR

–– 39 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar

👉9 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2024/104, K: 2024/173 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/10/2024 Tarihli ve E: 2023/67, K: 2024/175 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2021/78, K: 2024/181 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/9, K: 2024/183 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/175, K: 2024/184 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/81, K: 2024/189 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2021/1318 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2016/11319 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2018/35913 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2022/2407 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2025 Tarihli ve 2025/1 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2025 Tarihli ve 2025/2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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