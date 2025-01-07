Tibet'te deprem: Son durum nedir? Tibet nerede?

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde bilanço ağırlaşıyor. Şiddeti 6,8 olarak ölçülen ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun 7.1 olarak açıkladığı sarsıntı, Hindistan ve Nepal'de de hissedildi. Hayatını kaybeden kişilerin olduğu öğrenilirken bölgeye Çin Deprem İdaresi tarafından afet yardım çalışmaları kapsamında ekip gönderildiği öğrenildi.

TİBET DEPREMİ SON DURUM NE?

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi. Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü. Depremin etkili olduğu Nepal ve Hindistan'da can kaybı bildirilmezken yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

ELEKTRİK VE SU KESİLDİ, ÇALIŞMA BAŞLATILDI

BBC'nin haberine göre, Çin medyasına konuşan araştırmacı Jiang Haikun, 5 büyüklüğünde depremlerin beklenebileceğini ancak daha büyük depremlerin gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu aktardı. Everest Dağı'nın eteklerinde yer alan ve dondurucu soğukların yaşandığı bölgede İHA'larla arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede elektrik ve su da kesildi.

2015'TE 9 BİN, 2008'DE 70 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2015 yılında Nepal'in başkenti Katmandu'da gerçekleşen 7,8 büyüklüğündeki depremde 9 bin kişi ölmüş, 20 binden fazla kişi yaralanmıştı. 2008'de Siçuan'da meydana gelen depremde en az 70 bin kişi hayatını kaybetti.

TİBET NEREDE?

Tibet, Asya kıtasının güneybatısında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin batısında yer alan ve coğrafi olarak Tibet Platosu üzerine kurulu geniş ve yüksek bir bölgedir. Tibet, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı da dahil olmak üzere, birçok yüksek dağa ve geniş platolara ev sahipliği yapar. Bölgenin ortalama yüksekliği 4.500 metre civarındadır ve bu yüzden "Dünyanın Çatısı" olarak da anılır.

Tibet Türkiye'nin neresinde?

Türkiye'ye göre Tibet, doğu yönünde yaklaşık 5.500 kilometre mesafededir. Türkiye'den Tibet'e kara yolu veya hava yolu ile gitmek için önce Çin'in başkenti Pekin veya Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi olan Lhasa kentine ulaşmak gerekir. Türkiye'den Tibet'e direkt uçuş bulunmadığı için bu yolculuk genellikle aktarmalı şekilde gerçekleşir.