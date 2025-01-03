Yaşlı aylığı ne kadar 2025? | 65 yaş aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Zamlı maaş ne zaman yatar?

Yaşlı aylığı ne kadar 2025? | Asgari ücrete gelen yüzde 30 zammın ardından 2025 yılında asgari ücretli çalışanların alacağı maaş 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni yılda zamlanan sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü kişilere ödenecek yaşlılık aylığı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

Zamlı 65 yaş aylığı 4 bin 664 TL oldu.

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Yaşlı aylıkları, hak sahibinin doğum yılının son rakamına göre ilgili ayın 5'i ila 9'u arasında PTT'ye yatırılmaktadır. Ödemeleri yatırılan kişilere SMS ile bildirim yapılmaktadır. Ödeme bilgileri e-devlet portalı üzerinden sorgulanabilmektedir.