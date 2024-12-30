31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık Salı gününe kısa bir süre kaldı. 2024 yılına veda edecek vatandaşlar, yılbaşı tatiliyle ilgili merak ettiklerini araştırmayı sürdürüyor. Yeni yılı planlı bir şekilde kutlamak isteyen kişiler, 31 Aralık yarım gün mü veya 31 Aralık resmi tatil mi gibi sorularla konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık Salı günü Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bundan dolayı, 31 Aralık yarım gün değildir. Normal çalışma saatlerine ve mesai düzeninde göre vatandaşların mesailerine devam etmesi bekleniyor. Ancak, 1 Ocak resmi tatil olduğu için bazı işyeri ve okullarda 31 Aralık yarım gün olabilir. Ayrıca, işverinin kararıyla tam gün izin de yapılabilir.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 31 Aralık resmi tatil değildir. Normal mesai saatlerinde çalışma hayatına devam edecek vatandaşlar, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil haklarını kullanabilir.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

31 Aralık Salı günü yılbaşı gecesi kutlamalarına hazırlanan vatandaşlar, 2025 yılına mutlu bir şekilde girmeyi amaçlıyor. Buna göre planlamalarını hazırlayan kişiler, "Yılbaşı tatili kaç gün?" gibi sorularla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'de, resmi tatil 1 Ocak Çarşamba günü olacağı için yılbaşı tatilinin de bir gün yapılacağı açıklandı.