  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 28 - 31 Aralık Şok aktüel kataloğu

ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 28 - 31 Aralık Şok aktüel kataloğu

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Cumartesi Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 28 - 31 Aralık kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 28 - 31 Aralık Şok aktüel kataloğu

Sinbo Sel 6044 Lazer Epilatör Gold/Purple Gold: 1999 TL
Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi: 1099 TL
Sinbo Shd-1719 Saç Şekillendirme Seti Mor/Pembe: 2699 TL
Penti Fluffy Termal Tayt: 379 TL
Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş: 399 TL
Hareketli Peluş Kulaklık: 249 TL
Peluş Kulaklık: 129 TL

ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 28 - 31 Aralık Şok aktüel kataloğu

.

ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 28 - 31 Aralık Şok aktüel kataloğu

VG3050 Intel I3 10105F 6GB RTX3050 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem: 17999 TL
VG3060 AMD Ryzen 5500 8GB RTX3060 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem: 21499 TL
VG4060 AMD Ryzen 5500 8GB RTX4060 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem: 24499 TL

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den açıklama F.Bahçe'den açıklama 09:29
İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu 09:18
Fatih Terim'i yapay zeka ile açıkladılar! Fatih Terim'i yapay zeka ile açıkladılar! 08:49
Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma 08:00
Beşiktaş Fibabank mağlup Beşiktaş Fibabank mağlup 01:25
Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin 01:24
Daha Eski
Pereira Wolves’i uçurdu Pereira Wolves’i uçurdu 01:24
1.7 milyar TL’lik dev karar 1.7 milyar TL’lik dev karar 01:23
A.Efes kayıp: 75-94 A.Efes kayıp: 75-94 01:22
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:59
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:58
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 00:22