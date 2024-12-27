ŞOK'ta son Cumartesi fırsatları | 28 - 31 Aralık Şok aktüel kataloğu

Sinbo Sel 6044 Lazer Epilatör Gold/Purple Gold: 1999 TL
Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi: 1099 TL
Sinbo Shd-1719 Saç Şekillendirme Seti Mor/Pembe: 2699 TL
Penti Fluffy Termal Tayt: 379 TL
Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş: 399 TL
Hareketli Peluş Kulaklık: 249 TL
Peluş Kulaklık: 129 TL
Sinbo Sel 6044 Lazer Epilatör Gold/Purple Gold: 1999 TL
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VG3050 Intel I3 10105F 6GB RTX3050 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem: 17999 TL
VG3060 AMD Ryzen 5500 8GB RTX3060 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem: 21499 TL
VG4060 AMD Ryzen 5500 8GB RTX4060 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem: 24499 TL